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Закон, порядок, государство

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«Химарс» уже не считается сложной целью: Зенитчики группировки войск «Восток» без труда поражают западные снаряды и ракеты

«Химарс» уже не считается сложной целью: Зенитчики группировки войск «Восток» без труда поражают западные снаряды и ракеты

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» способен сопровождать сразу несколько целей и поражать их на расстоянии до 100 километров со снайперской точностью.

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