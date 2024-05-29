Заводская команда Honda в MotoGP лишится своего спонсора

Honda RacingЗаводская команда Honda в чемпионате мира по мотогонкам в классе MotoGP по окончании сезона 2024 года лишится поддержки испанской нефтегазовой компании Repsol, которая была титульным спонсором Honda Racing на протяжении 30 последних лет, сообщает Motorsport.
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