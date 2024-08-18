Виктор Боршевич: "В находящейся на стыке плит геополитики Молдове вырастают настоящие алмазы, настоящие личности"

Молдова находится на стыке плит геополитики, ее граждане живут в месте тектонического наезда, наплыва, смешения, но при всех давлениях и температурах здесь всё равно вырастают настоящие алмазы, настоящие личности.
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