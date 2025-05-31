К Земле приближаются астероиды-убийцы – есть ли шанс столкновения с планетой Евгения КомароваЕсть ли шанс спастись от летящих на Землю астероидов-убийц и когда они врежутся в планету – эти вопросы возникают не только в контексте фантастических сюжетов.