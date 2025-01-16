Я уже писал, что не верю в "Дело генерала Попова". Там его обвинили, что он, какого-то металлолома продал на 100 миллионов рублей.
Не верю
Комментарии
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Н
НС
"Шилка" - хорошая штука. И от беспилотников очень даже пригодилась бы,но в таком случае нужно к ней локатор, определяющий малоразмерные цели. То есть система наведения нужна современная - а то дрон прямо в "Шилку" и прилетит. И кстати: боевая ценность "Шилки" сильно пострадала, когда у Американцев появились модернизированные вертолёты "Кобра" - модель "Кобра-Тоу". Их ПТУРы "Тоу" могли достать "Шилку" не входя в её зону поражения. Потому и появились более современные "Тунгуски". А "Панцирь" изначально планировался как средство ПВО тыловых объектов, но позже стал всячески рекламироваться и продвигаться - несмотря на отсутствие бронезащиты. Причина я думаю в желании получить боевую машину, которая: 1) дешевле "Тунгуски"; 2) Колёсное шасси позволяет перемещаться быстрее,экономит горючее и меньше изнашивается по сравнению с гусеничным.
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Во время военных действий убрать боевого генерала- это предательство и вредительство, пусть ответят оленевод и этот из ГШ…
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3 час.
Игорь Васиков
Похоже кое-кто получил долю с украденного и начал петь другие песни.
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2 час.
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