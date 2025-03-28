Калужане указали Денисову на незаконную свалку в черте города

Один из читателей прислал в комментариях на тг-канале Дмитрия Денисова фотографии свалки, стихийно образовавшейся на улице Чижевского в Калуге html Один из читателей прислал в комментариях на тг-канале Дмитрия Денисова фотографии свалки, стихийно образовавшейся на улице Чижевского в Калуге, возле дома № 18.