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Ислам Махачев готовится к защите титула UFC 311 против Армана Царукяна

Ислам Махачев готовится к защите титула UFC 311 против Армана Царукяна

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев готовится к бою против Армана Царукяна на турнире UFC 311. Их первый поединок прошёл в 2019 году, где победителем стал Махачев.

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