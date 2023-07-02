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Свежие комментарии
Александр Самбур
эт еще лет 15 назад Клёсов говорил
Новая модель эвол...
Егор П
збли! не было такого пророчества! Оставьте старушку в покое!😡
Последователи баб...
Егор П
не поверите-🙂в источнике есть
Инопланетяне живу...
Этот таинственный мир
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Эволюция
Эволюция. .
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