Страдающие от невыносимого запаха канализации жители Тюмени обратились за помощью к Путину и Бастрыкину

Жители Тюмени, которые уже вторую неделю массово жалуются на воду с запахом канализации из-под крана и на зловоние на территории города, из-за бездействия местных властей обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.