Генсек НАТО посетит Венгрию на фоне отказа Будапешта наращивать поддержку Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга в Риге заявил, что планирует посетить Венгрию 12 июня на фоне сообщений об отказе Будапешта принимать участие в усилиях альянса по наращиванию поддержки Украины.
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