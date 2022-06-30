Украина отклонила заявку «Газпрома» по одной из двух точек входа транзитного газа

«Оператор ГТС Украины» принял только одну из двух заявок «Газпрома» на транзит голубого топлива через газоизмерительную станцию «Суджа», отклонив заявку на ГИС «Сохрановка», заявил представитель российской компании Сергей Куприянов, передает ТАСС.