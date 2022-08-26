«Фулхэм» и «Лацио» ведут переговоры об аренде Регилона

«Фулхэм» и «Лацио» ведут переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» об аренде Серхио Регилона. Испанский защитник прибыл в 2019 году из «Реала», но не оправдал ожиданий в северном Лондоне и в этом сезоне не входит в планы главного тренера Антонио Конте.