ПЛЕЙМЕЙКЕР

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Igrinn
    Начали предавать, когда поехали выступать без флага и эмблем. "Они же долго готовились"... Ага, к перебежке.Кто из спортсмено...
  • Владимир Алтайцев
    А кто это такие?Зарема Салихова о...
  • Денис Косов
    Совершенно верноСтала известна ст...

«Фулхэм» и «Лацио» ведут переговоры об аренде Регилона

«Фулхэм» и «Лацио» ведут переговоры об аренде Регилона

«Фулхэм» и «Лацио» ведут переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» об аренде Серхио Регилона. Испанский защитник прибыл в 2019 году из «Реала», но не оправдал ожиданий в северном Лондоне и в этом сезоне не входит в планы главного тренера Антонио Конте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх