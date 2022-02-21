Чиновник заставил взять провальный подряд – владелец читинской стройфирмы

Директор строительной компании «Интеко 1», задержанный на прошлой неделе по подозрению в мошенничестве с ущербом на 10 миллионов рублей, заявил, что ответственность за просчеты в реконструкции Парка угольщиков в Чите полностью лежит на заказчиках.