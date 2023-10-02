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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о том, что Аллегри смог выпустить Ругани вместо травмированного Бремера: «Я подумал: «Макс, ты такой счастливый!»

Моуринью о том, что Аллегри смог выпустить Ругани вместо травмированного Бремера: «Я подумал: «Макс, ты такой счастливый!»

«Сегодня я смотрел матч «Ювентуса» с «Аталантой» [0:0]. Бремер получил травму, и когда Аллегри (главный тренер туринцев – прим.

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