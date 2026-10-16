В одной из квартир жилого дома на проспекте Олимпийская деревня в Москве произошел пожар. После того как возгорание ликвидировали, внутри помещения обнаружили тела мужчины и женщины.
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