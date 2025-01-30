На борту потерпевшего крушение в США самолета было 14 фигуристов

REUTERS/Nathan Howard На борту потерпевшего крушение в США самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines находились по крайней мере 14 фигуристов, сообщил американский фигурист Джон Маравилла РИА Новости.
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