Грузия не хочет воевать за Зеленского

Валентин ЛЕСНИК В последнее время отношения ЕС и Грузии заметно охладели. Тбилиси «провинился» тем, что отказался открыть против России второй фронт на Кавказе, дабы облегчить положение на фронте для украинских вояк.
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