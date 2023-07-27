Путин утвердил новый порядок начисления пенсий. Но есть другое предложение

Борис Фокин

Бочкарев пишет много и с некоторыми статьями можно быть солидарным,но иногда такую ахинею несёт и со своими расчетами как великий экономист! Ну где он взял такую среднюю зарплату если за чертой бедности живут около 20% населения,если конечно не Москва и областные столицы да и то не все! У многих пенсионеров работающих в 90х по сути работодатели не отчисляли деньги в пенсионный фонд такие были условия частных компаний а многие ушли в свободное плавание и кормили свои семьи челночным бизнесом а иначе на паперть как многие актеры театра и кино! Казна была с большим минусом и зарплаты на предприятиях не платили от года до двух лет даже в гос.структурах служащим в сёлах посёлках и малых городов! Я помню проезжаешь Гусь-Хрустальный по обеим сторонам дороги стояли заводчане и хрусталь продавали или на бартер меняли а в Липецки такая же история только с холодильниками! И сегодня эта категория самых нищих пенсионеров и стаж толком не заработали пенсии только на ЖКХ и на продукты еле хватает! А сегодня прочёл что какой-то африканской стране списали долги 20 миллиардов долларов! А пенсионерам когда подняли возраст обещали по 1000 рублей в месяц поднимать Голикова на программе у Соловьева именно уточняла!!! А олигархам с миллиардными доходами не захотели сделать шкалу от доходов! Так что господин Бочкарев если пишите то владейте ситуацией по всей территории страны а не ориентируйтесь только на Москву!!! Как то так!