Устали от ошибок. Сказал Путин - и подписал указ о новом порядке начисления пенсий. Кто его убедил? Убедила уполномоченная по правам человека Татьяны Москалькова.
Путин утвердил новый порядок начисления пенсий. Но есть другое предложение
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GS
Grigorij Smoljakov
Пора думу разгонять.а то у нихгоре от ума.
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8 час.
Борис Фокин
Бочкарев пишет много и с некоторыми статьями можно быть солидарным,но иногда такую ахинею несёт и со своими расчетами как великий экономист! Ну где он взял такую среднюю зарплату если за чертой бедности живут около 20% населения,если конечно не Москва и областные столицы да и то не все! У многих пенсионеров работающих в 90х по сути работодатели не отчисляли деньги в пенсионный фонд такие были условия частных компаний а многие ушли в свободное плавание и кормили свои семьи челночным бизнесом а иначе на паперть как многие актеры театра и кино! Казна была с большим минусом и зарплаты на предприятиях не платили от года до двух лет даже в гос.структурах служащим в сёлах посёлках и малых городов! Я помню проезжаешь Гусь-Хрустальный по обеим сторонам дороги стояли заводчане и хрусталь продавали или на бартер меняли а в Липецки такая же история только с холодильниками! И сегодня эта категория самых нищих пенсионеров и стаж толком не заработали пенсии только на ЖКХ и на продукты еле хватает! А сегодня прочёл что какой-то африканской стране списали долги 20 миллиардов долларов! А пенсионерам когда подняли возраст обещали по 1000 рублей в месяц поднимать Голикова на программе у Соловьева именно уточняла!!! А олигархам с миллиардными доходами не захотели сделать шкалу от доходов! Так что господин Бочкарев если пишите то владейте ситуацией по всей территории страны а не ориентируйтесь только на Москву!!! Как то так!
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7 час.
Сергей Семенов
Начало хорошее, а дальше как всегда. Пенсионные начисления это ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ГРАЖДАНИНА они их заработал и дал попользоваться государству. Какие поделить, отдать кому то. С какого перепуга какие то чиновники распоряжаются моими деньгами. Должен быть личный счёт и наследование. Если кто то не может вложить, ему вкладывает государство. Почему мои деньги отдают бичу, который не дня не работал. Если кто то сам работает и налоги не плотит, пусть сам вносит. Как только появится наследование так сразу прилипалы отвалятся. А то государство нанимает людей в пенсионные структуры, а деньги им из моих средств выплачивают. Так то это воровство называется.
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12 мин.
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