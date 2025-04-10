Попалась с поличным: чиновница арестована в Краснодаре»

По сообщениям СМИ, 2 апреля были задержаны чиновница и несколько сотрудников инспекции. Позднее четверых из них отпустили, однако суд, по ходатайству следственных органов, арестовал на два месяца замглавы и одного государственного инспектора труда.
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