Что ждет гостей «флоу феста»: гид по главному кофейному фестивалю Северо-Запада

15–16 августа Севкабель Порт вновь превратится в территорию кофе, музыки и городского отдыха. «флоу фест» за несколько лет вырос из индустриального события для бариста и обжарщиков в один из самых атмосферных летних фестивалей Петербурга — сюда приходят не только за эспрессо, но и за гастрономическими открытиями, концертами, велопрогулками и видом на Финский залив.