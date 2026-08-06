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Что ждет гостей «флоу феста»: гид по главному кофейному фестивалю Северо-Запада

Что ждет гостей «флоу феста»: гид по главному кофейному фестивалю Северо-Запада

15–16 августа Севкабель Порт вновь превратится в территорию кофе, музыки и городского отдыха. «флоу фест» за несколько лет вырос из индустриального события для бариста и обжарщиков в один из самых атмосферных летних фестивалей Петербурга — сюда приходят не только за эспрессо, но и за гастрономическими открытиями, концертами, велопрогулками и видом на Финский залив.

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