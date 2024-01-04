"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину

Валерий Евстафьев

Россия, начни с себя. С единой морали, которая должна быть: - божественной: не убивай, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, не сквернословь, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальной: один за всех и все за одного; от каждого по способностям, каждому по труду, кто не работает, тот не ест; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым, не делай культ из личного мнения - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; "сам погибай, а товарища выручай (А.В. Суворов)", "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Иоанн, 15:13)"; - патриотической: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; "ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому" (И.В. Сталин); коллективный моральный иммунитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - основополагающей: в России справедливо только соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать единой морали. Кто считает (как на западе) справедливым только выгодное для себя, любыми средствами и за чужой счет - тот враг. * * * Для этой единой морали придумано отличное название: "Кодекс чести гражданина России" (отличное название придумал пользователь neturock). Дело за малым - за принятием его обществом, за моральной революцией. Начнём воспитывать детей и подавать им пример, работать и жить по "Кодексу чести гражданина России" то, поколения через три, социализм сам придёт в Россию естественно и навсегда, а весь честной мир будет за нас и с нами - это и будет новая эпоха. Моральный суверенитет перед западом необходим был ещё вчера.