В России упростили порядок поступления товаров в магазины

Власти России сдержат рост цен в магазинах, ускорив поступление товаров на полки. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает еще на год упрощенный порядок сертификации продукции при ее выпуске или ввозе из-за границы.
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