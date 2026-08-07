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«Какие переговоры? Мы уже превратили Россию в наш полигон» – осмелевший гей-бандеровец

«Какие переговоры? Мы уже превратили Россию в наш полигон» – осмелевший гей-бандеровец

Украина и Запад отрабатывают на России технологии для будущей войны. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил киевский антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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