План ВСУ сорван: Что стоит за ударом России по Одессе

7 мая ВКС России крылатыми ракетами воздушного базирования поразили объекты на территории аэродрома Школьный и международного аэропорта Одессы, использовавшиеся в интересах ВСУ для нанесения ударов по острову Змеиный и позициям… Показать полностью.