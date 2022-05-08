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План ВСУ сорван: Что стоит за ударом России по Одессе

План ВСУ сорван: Что стоит за ударом России по Одессе

7 мая ВКС России крылатыми ракетами воздушного базирования поразили объекты на территории аэродрома Школьный и международного аэропорта Одессы, использовавшиеся в интересах ВСУ для нанесения ударов по острову Змеиный и позициям… Показать полностью.

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