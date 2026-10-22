А не дожидаться будущей осени. Мост через ерик Сухой Рычан на трассе Астрахань - Зеленга служит с начала 1970-х годов, так что износ конструкции - более 90%.
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