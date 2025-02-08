Отдел по образованию Бобруйского райисполкома информирует, что в целях принятия эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышения цифровой грамотности населения с 10 февраля по 14 февраля на территории Бобруйского района организовано проведение профилактической акции ´Неделя кибербезопасности´.