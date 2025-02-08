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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Неделя кибербезопасности.

Неделя кибербезопасности.

Отдел по образованию Бобруйского райисполкома информирует, что в целях принятия эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышения цифровой грамотности населения с 10 февраля по 14 февраля на территории Бобруйского района организовано проведение профилактической акции ´Неделя кибербезопасности´.

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