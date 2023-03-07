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Полиция Тбилиси задержала оппозиционного активиста Мумладзе

Полиция Тбилиси задержала оппозиционного активиста Мумладзе

Правоохранительные органы продолжают задерживать протестующих на улицах Тбилиси. Источник ФАН с места событий сообщил, что силовики взяли под стражу активиста Георгия Мумладзе.

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