А если вместо ракеты в трубу засунуть дрон?

Атаки беспилотников на военные корабли в последнее время часто появляются в новостях, открывая то, что, возможно, является новой эрой морских сражений, с которой даже самые мощные флоты мира, похоже, не готовы полностью противостоять в больших масштабах.
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