Сколько денег нужно для счастья: исследования ученых

Действительно ли счастье за деньги не купишь? Исследователи Дэниел Канеман и Мэтью Киллингсворт из Принстонского университета и Университета Пенсильвании исследовательским путем постарались опровергнуть это общеизвестное утверждение и выяснить, какая сумма дохода способна осчастливить среднего американского обывателя.