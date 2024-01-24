Сколько денег нужно для счастья: исследования ученых

Действительно ли счастье за деньги не купишь? Исследователи Дэниел Канеман и Мэтью Киллингсворт из Принстонского университета и Университета Пенсильвании исследовательским путем постарались опровергнуть это общеизвестное утверждение и выяснить, какая сумма дохода способна осчастливить среднего американского обывателя.
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