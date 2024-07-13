Байден находится под угрозой со стороны спонсоров из-за неудачного выступления на дебатах

Джо Байден стал объектом недовольства со стороны некоторых спонсоров Демократической партии США. Они заморозили перечисление пожертвований на сумму более 90 миллионов долларов до тех пор, пока партия не заменит действующего президента другим кандидатом на выдвижение в президенты.