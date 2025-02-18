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Царьград

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Нижегородские кладбища уберут за 8 млн рублей

Нижегородские кладбища уберут за 8 млн рублей

В Нижнем Новгороде запланирована масштабная уборка на 22 муниципальных кладбищах.На сайте госзакупок было объявлено о проведении тендера на выполнение данных работ, максимальная стоимость контракта составит 8 миллионов рублей.

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