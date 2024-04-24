В ФБР сообщили о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США

Директор федерального бюро расследований Кристофер Рэй в беседе с телеканалом NBC заявил, что американские власти все сильнее обеспокоены возможностью скоординированной атаки исламских экстремистов в США .
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