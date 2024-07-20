Дмитрий Василец: Скандал в Евросоюзе: Германия отказывается перекачивать газ в Чехию

В Евросоюзе разгорелся скандал: Германия со своих подземных хранилищ газа отказывается перекачивать купленный газ в Чехию, искусственно ограничивая подачу якобы «снижением пропускной способности газопровода».
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