Песков заявил, что в настроениях Украины в зоне СВО нарастает паника

Запад все время будто бы проверяет границы в отношениях с Россией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил, что дело в том числе в настроениях украинской стороны в зоне боевых действий.
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