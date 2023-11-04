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Русская весна

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Горы трупов боевиков ВСУ — батальон спецназа ДНР в боях у Артёмовска (ВИДЕО 18+)

Горы трупов боевиков ВСУ — батальон спецназа ДНР в боях у Артёмовска (ВИДЕО 18+)

Опубликованы кадры работы батальона спецназа ДНР в боях у Артёмовска. Операторы ударных БПЛА 58-го отдельного батальона специального назначения снайперски работают сбросами по личному составу противника на позициях у н.

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