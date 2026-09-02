Более 450 реконструкторов приняли участие в фестивале «Гнёздово-2026» в Смоленской области. XIV Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнёздово-2026», по данным организаторов, посетили более 11 тысяч зрителей.
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