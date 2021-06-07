Кавай Ленард показал историческую бросковую эффективность в победной серии с «Далласом»

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард продемонстрировал выдающуюся игру в нападении в серии первого раунда плей-офф-2021 против «Далласа», которая завершилась вчера в Лос-Анджелесе со счетом 4-3.
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