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Кавай Ленард показал историческую бросковую эффективность в победной серии с «Далласом»

Кавай Ленард показал историческую бросковую эффективность в победной серии с «Далласом»

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард продемонстрировал выдающуюся игру в нападении в серии первого раунда плей-офф-2021 против «Далласа», которая завершилась вчера в Лос-Анджелесе со счетом 4-3.

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