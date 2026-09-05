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Царьград

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Молчуны во власти России: Почему чиновники предпочитают ничего не говорить?

Молчуны во власти России: Почему чиновники предпочитают ничего не говорить?

Порой создаётся впечатление, что во власти России одни молчуны. У политолога и политтехнолога Сергея Маркелова есть ответ на вопрос, почему чиновники предпочитают ничего не говорить.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя С С
С С

Но мы живые люди и желаем знать своё, хоть и недалёкое, будущее. А будущее наших детей-внуков вообще в приоритете. Пусть хоть у них исчезнут враги, и для этого все средства хороши. Мы на это имеем право.