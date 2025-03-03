СК: обвинительные приговоры вынесены 145 участникам "Азова"*

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Свыше 140 участников украинской националистической группировки "Азов"* осуждены за преступления против мирного населения на Донбассе, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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