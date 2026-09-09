The Rainmaker Gets Season 2 Premiere Date At USA — Plus, Watch An Exclusive Trailer

A new season of The Rainmaker is about to be in session - find out when Season 2 premieres on USA, and get an exclusive look at the trailer.
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