Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Голота (Болховитинова)
    На х... здесь нужны эти "ждуны"... Когда им что-то надо, они на все согласны.Признаюсь честно,...
  • Геннадий Сытник
    Начальник высшего военно-морского училища им. Ушакова, контр-адмирал Вячеслав Сытник шел во главе колонны на параде в...Казахстан загнал ...
  • Александр Хироников
    Это Матвеев! Найди другого разожравшегося, умник."Я НЕ МОГУ ГОЛОСО...

Признаюсь честно, у меня к этой миграции отношение резко отрицательное

Признаюсь честно, у меня к этой миграции отношение резко отрицательное

Боги спустились с небес и сели в Шереметьево В Телеге появилась новая группа «Отказники Шереметьево» — для украинцев, пытающихся попасть из Европы в Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Мязин
Бандерлоги или как их там УКРЫ, никогда не изменятся.Почитайте историю и это не те люди которым можно что то доверять.А если и проверять под лазерным микроскопом, но это процедура долгая.
Ответить
1 час.
Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
Надо увеличить зарплаты русским и тогда не нужны будут мигранты
Ответить
39 мин.
ИГ
Ирина Голота
На х... здесь нужны эти &quot;ждуны&quot;... Когда им что-то надо, они на все согласны.
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх