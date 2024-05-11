Боги спустились с небес и сели в Шереметьево В Телеге появилась новая группа «Отказники Шереметьево» — для украинцев, пытающихся попасть из Европы в Россию.
Признаюсь честно, у меня к этой миграции отношение резко отрицательное
Комментарии
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Валерий Мязин
Бандерлоги или как их там УКРЫ, никогда не изменятся.Почитайте историю и это не те люди которым можно что то доверять.А если и проверять под лазерным микроскопом, но это процедура долгая.
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1 час.
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Надо увеличить зарплаты русским и тогда не нужны будут мигранты
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39 мин.
ИГ
Ирина Голота
На х... здесь нужны эти "ждуны"... Когда им что-то надо, они на все согласны.
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17 мин.
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