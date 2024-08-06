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Без перемирия мы потеряем Левобережье и выход к морю – Арестович

Без перемирия мы потеряем Левобережье и выход к морю – Арестович

Украина прекратит свое существование в нынешнем виде и никогда больше не сможет вернуть контроль над левым берегом и выходом к морю, если не выйдет на мирные переговоры и не перестроится в ближайшее время.

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