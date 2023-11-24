В Новосибирске потратят 1,8 млрд рублей на строительство коммуникаций и ливнёвки в Клюквенном

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 1 декабря 2023 года.В Новосибирске объявлен конкурс на разработку проекта и выполнение инженерных изысканий для строительства на территории Клюквенного микрорайона в Калииннском районе.
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