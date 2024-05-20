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Власти планируют взять на контроль «замаскированный» алкоголь

Власти планируют взять на контроль «замаскированный» алкоголь

Власти планируют взять на контроль «замаскированный» алкоголь Евгения КомароваПод видом косметических средств и парфюмерии на российском рынке активно распространяется продукция, содержащая высокие концентрации этилового спирта.

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