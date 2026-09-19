На КАД Петербурга каршеринг сбил лося: двое в больнице

На 13-м километре КАД в Выборгском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадали два человека.
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