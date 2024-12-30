Генпрокурор Азербайджана поговорил с генпрокурорами РФ, Казахстана и Бразилии

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев находится в интенсивном контакте с генпрокурорами Казахстана, России, председателем Следственного комитета России, а также генпрокурором Бразилии по делу о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.