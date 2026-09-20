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СахПресс

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Паразит в веке, итоги выборов и безвиз с Индией: главное к утру 21 сентября

Паразит в веке, итоги выборов и безвиз с Индией: главное к утру 21 сентября

Врачи извлекли живого паразита из века пациентки, появились первые результаты выборов в Госдуму, Россия и Индия продолжают обсуждать групповой безвиз, после атаки БПЛА в Подмосковье погибли три человека.

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