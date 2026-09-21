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ТАСС

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В ЛНР шпионившего за силовиком осудили на 12 лет

В ЛНР шпионившего за силовиком осудили на 12 лет

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 12 годам 2 месяцам колонии строгого режима 62-летнего гражданина РФ, который с мая по декабрь 2018 года передавал украинским спецслужбам данные о сотруднике Министерства государственной безопасности ЛНР (ныне - УФСБ России по ЛНР).

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