В ЛНР шпионившего за силовиком осудили на 12 лет

ЛУГАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 12 годам 2 месяцам колонии строгого режима 62-летнего гражданина РФ, который с мая по декабрь 2018 года передавал украинским спецслужбам данные о сотруднике Министерства государственной безопасности ЛНР (ныне - УФСБ России по ЛНР).