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«Альмерия» за 12 млн евро и бонусы не продала Чипенга в «Краснодар». Отступные вингера сборной ДР Конго – 40 млн (Маттео Моретто)

« Краснодар » делал предложение о приобретении вингера сборной ДР Конго Брайана Чипенга. Российский клуб предложил 12 миллионов евро плюс бонусы за 28-летнего футболиста, но « Альмерия » не приняла данные условия, сообщил журналист Маттео Моретто.

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