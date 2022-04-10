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Семь читинских посёлков останутся без электричества

Семь читинских посёлков останутся без электричества

11 апреля без света останутся В Новокручининском с 8:00 до 18:00 – улицы Набережная, Первомайская, Магистральная, Профсоюзная, Лесозаводская, Переездная, переулок Железнодорожный;с 13:00 до 17:00 – улицы Широкая, Рабочая, Пионерская, Стадионная, Московская, Весёлая, Красноармейская, Комсомольская, Спортивная, Ключевая, Новая, Дорожная, Нарымская, Стадионная, Новая, Садовая, Почтовый тупик, Тихая, 2я-Подгорная, Подгорная, Апрельская, Просторная, Арейская, Арахлейская, Энергетиков, Летняя, Засопочная, ДК "Дружба", ДК "Колос", а также переулки Безымяный, Дорожный, Западный.

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